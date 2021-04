Calciomercato Milan – Calhanoglu, interesse del Real Madrid

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu fa gola a tutti. Soprattutto perché non ha ancora rinnovato il contratto

Hakan Calhanoglu, fantasista turco del Milan, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Pertanto, è uno dei calciatori più appetibili sulla scena del calciomercato internazionale. Questo perché, dal prossimo 1° luglio, sarà libero a parametro zero. Sempre che, nel frattempo, non arrivi la firma sul rinnovo con il Diavolo.

Al momento, sembra un'ipotesi remota: c'è ancora distanza, infatti, tra l'offerta del Milan per un nuovo accordo (4 milioni di euro netti a stagione) e la richiesta di Gordon Stipic, procuratore di Calhanoglu (non scende sotto i 5 milioni di euro netti l'anno, se non di più).

Ecco, dunque, che tanti club stanno sondando la possibilità di prendere Calhanoglu, in estate, senza esborso economico per il cartellino. I 'rumors' di calciomercato accostano al classe 1994 i nomi della Juventus, del PSG e del Manchester United. Ma in Spagna dicono anche di un interesse del Real Madrid per il numero 10 rossonero.

Vedremo nei prossimi giorni che piega prenderà la vicenda. Una cosa è certa: il tempo sta stringendo e quindi manca poco per capire se l'avventura rossonera di Calhanoglu proseguirà oppure se il matrimonio è destinato ad interrompersi così bruscamente.