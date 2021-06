Calciomercato Milan – Calhanoglu, continua il silenzio dell’agente

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Gazzetta dello Sport si sofferma sul rinnovo di Hakan Calhanoglu con il club rossonero

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport c'è sempre in primo piano il futuro di Hakan Calhanoglu. L'ipotesi Qatar è sempre viva, ma il turco non ha ancora deciso se accettare l'offerta faraonica dell'Al Duhai che gli ha proposto un triennale da 32 milioni totali. Che cosa succederà? L'agente Gordon Stipic è rimasto in silenzio con la dirigenza milanista, probabilmente per effettuare una riflessione finale. Di sicuro il Milan non aspetterà molto tanto è vero che è sempre caldo il nome di De Paul. Milan, 70 milioni sul mercato a giugno: ecco il piano di Elliott