Calciomercato Milan – Caldara va al Venezia: fissate le visite mediche

Mattia Caldara al Venezia. Il difensore centrale è pronto a lasciare il Milan per legarsi ai lagunari. Fissate le visite mediche

Mattia Caldara è ormai ad un passo dal Venezia . Il difensore centrale è pronto a lasciare il Milan per legarsi ai lagunari. Fissate le visite mediche . Stando a quanto riferito dal sito 'Gianlucadimarzio.com', sarà domani la giornata dei test per Caldara.

Il difensore classe 1994 si trasferirà al Venezia in prestito con diritto di riscatto che dovrebbe essere fissato a 4 milioni di euro. Parte dell'ingaggio del difensore sarà pagato dai rossoneri. Dopo i tanti infortuni dello scorso anno e i pochi minuti giocati con l'Atalanta, Caldara avrà una nuova chance di mettersi in mostra. La neopromossa Venezia potrà dargli sicuramente quello spazio che il Milan non poteva garantirgli. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto