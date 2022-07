Calciomercato Milan – Caldara in prestito allo Spezia: i dettagli

La trattativa per il trasferimento di Mattia Caldara dal Milan allo Spezia è ormai agli sgoccioli: il difensore passerà ai liguri in prestito con diritto di riscatto

La trattativa per il trasferimento di Mattia Caldara dal Milan allo Spezia è ormai agli sgoccioli: il difensore passerà ai liguri in prestito con diritto di riscatto. Come verificato dalla nostra redazione, infatti, il contratto di Caldara scadrà nel 2024 e non nel 2023. L'ex centrale del Venezia ha prolungato l'accordo con i rossoneri di una stagione qualche estate fa.

Caldara allo Spezia: i dettagli

L'ex giocatore dell'Atalanta, acquistato dal Milan nell'estate del 2018 dalla Juventus si trasferirà in Liguria in prestito con diritto di riscatto, come detto. La cifra che lo Spezia dovrà eventualmente versare nelle casse rossonere sarà di 3 milioni di euro.

Con la maglia del Milan Caldara non ha reso secondo le aspettative, anzi. Fu pagato 35 milioni di euro, ma una serie di infortuni lo hanno costretto ad uno stop di quasi due anni. Nelle ultime stagioni, però, Caldara si è rilanciato. Nello scorso campionato con il Venezia buone prestazioni personali, nonostante la retrocessione dei lagunari in Serie B. Ora la nuova avventura allo Spezia e chissà che la Liguria non lo faccia rinascere definitivamente.