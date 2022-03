Calciomercato Milan – Cala il prezzo di Berardi: le ultime news

Domenico Berardi resta uno degli obiettivi di calciomercato del Milan, nonostante le alte richieste del Sassuolo e l'interesse del Napoli

Domenico Berardi resta uno dei nomi più caldi per il calciomercato del Milan della prossima estate. Oltre ai rossoneri, anche il Napoli farà di tutto per provare a convincere il Sassuolo, vista la voglia di Luciano Spalletti di inserire un giocatore così nel suo scacchiere tattico.

Il futuro dell'attaccante calabrese è però ancora tutto in divenire. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra circa quattro mesi Berardi compirà 28 anni e saranno pochi i club a fare pazzie per lui.