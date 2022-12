Calciomercato Milan – Piace Broja, ma la situazione è da rivalutare

Armando Broja era finito sul taccuino del Milan per il prossimo calciomercato estivo. L'albanese, però, si è rotto il crociato in amichevole

Calciomercato Milan, piace sempre Broja

Per il Diavolo, infatti, Broja rappresenta una delle possibilità per l'attacco della squadra di Stefano Pioli in vista della stagione 2023-2024. Ovvero quando il club di Via Aldo Rossi acquisterà certamente una punta centrale.