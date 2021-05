Calciomercato Milan – Brahim Diaz è una priorità di Pioli | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: una delle priorità di Stefano Pioli è la permanenza di Brahim Diaz in rossonero

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul futuro di Brahim Diaz. Il Milan vuole tenerlo, anche se ogni discorso verrà fatto nel momento in cui il Real Madrid ufficializzerà il nuovo allenatore. La dirigenza rossonera è rimasta molto contenta del rendimento del trequartista in questa stagione. Grazie a lui Pioli ha trovato la combinazione giusta per la qualificazione in Champions League.

Brahim Diaz si trova benissimo al Milan e ha già espresso il suo assenso per rimanere in rossonero. La volontà di Maldini e Massara è quella di ottenere un Real Madrid un nuovo prestito, questa volta però inserendo un diritto di riscatto a favore dei rossoneri. I rapporti tra il Milan e i blancos sono ottimi, e dunque non è escluso che questa operazione possa andare in porto.

Il futuro di Brahim Diaz è anche collegato indirettamente a quello di Hakan Calhanoglu. Se il turco non dovesse rimanere, il Milan proverà a maggior ragione a tenere lo spagnolo, in modo da acquistare sul mercato un solo trequartista. Josip Ilicic, calciatore in uscita dall'Atalanta, rimane tra i principali candidati. Donnarumma lascia il Milan: ecco i motivi dell'addio.