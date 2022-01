Calciomercato Milan – Botman serve subito per vincere lo scudetto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: l'acquisto di Sven Botman, difensore centrale del Lille, serve subito per vincere lo scudetto

Come ormai tutti sanno, l'obiettivo principale di calciomercato del Milan è Sven Botman. E' lui l'elemento individuato da Maldini e Massara per rinforzare la difesa rossonera dopo l'infortunio di Simon Kjaer . La richiesta del Lille è alta, e dunque bisogna fare un investimento importante per portarselo a casa.

Come viene sottolineato da Tuttosport, in edicola questa mattina, è importante acquistare Botman in questa sessione di calciomercato. L'olandese ha tutte le caratteristiche che andrebbero a combinarsi perfettamente con Tomori e comunque in generale sarebbe un investimento assolutamente in linea con le volontà di Elliott. Ed è per questo che un colpo del genere servirebbe subito per provare a vincere lo scudetto.