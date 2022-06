Calciomercato Milan – Botman ha deciso: andrà al Newcastle | News

Brutte notizie per il Milan. Secondo i colleghi di 'Sportitalia', Sven Botman non si trasferirà nella squadra campione d'Italia. L'attesa è finita: il difensore olandese ha scelto di trasferirsi al Newcastle, club da diversi mesi in pressing sul giocatore. Non parte benissimo il mercato dei rossoneri, i quali dovranno virare su un altro profilo per rinforzare la difesa. Inoltre, come riporta Tancredi Palmeri, nella notte Paolo Maldini è sbarcato nuovamente ad Ibiza dopo essere stato in vacanza lì circa tre settimane fa. Quest'ultima notizia è confermata anche dalla nostra redazione in quanto il direttore dell'area tecnica rossonera è stato avvistato in aeroporto.