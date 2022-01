Calciomercato Milan – Botman sarà il grande investimento estivo

Sven Botman, difensore del Lille, non arriverà al Milan nel calciomercato di gennaio. Altamente probabile, invece, che arrivi a giugno

Il Milan ha tentato in tutti i modi di prendere Sven Botman, difensore del Lille, in questa sessione di calciomercato. Il club francese, però, non ha ceduto ai tentativi dei rossoneri, preferendo trattenere il centrale olandese, classe 2000, in organico fino al termine di questa stagione. Anche perché i 'Dogues' disputeranno, a febbraio, gli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea e dopo la cessione di Jonathan Ikoné alla Fiorentina non volevano smantellare la rosa.