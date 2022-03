Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Betis Siviglia su Gabbia” | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il Betis Siviglia sarebbe sulle tracce del difensore del Milan Gabbia

Non è un titolare di questo Milan, ma quando Matteo Gabbia è stato chiamato in causa ha risposto spesso 'presente'. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, il classe 1999 è giunto alla sua terza stagione consecutiva in Serie A. Dal 2019 ad oggi, Gabbia ha collezionato 31 presenze di cui 7 sono arrivate nel corso di questa stagione considerando campionato e coppe. Il numero 46 ha dimostrato di avere un buona tecnica, oltre che ad una buona forza fisica, ed essendo molto giovane può migliorare ancora di più. Nonostante il poco minutaggio, c'è chi ha puntato gli occhi sul calciatore di proprietà del Milan.