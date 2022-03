Calciomercato Milan – Berardi brilla e Maldini osserva con interesse

La doppietta contro il Venezia spinge Domenico Berardi ad essere sempre di più un obiettivo di calciomercato del Milan

Non è passata inosservata un'altra domenica di gol per Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo che in ottica calciomercato potrebbe far comodo al Milan. La doppietta realizzata ieri nel match vinto dai neroverdi per 4-1 a Venezia testimonia la forza del ragazzo, salito a 12 centri in campionato e ben 13 assist.