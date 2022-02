Calciomercato Milan – Bennacer, ecco quando sarà annunciato il rinnovo

Ismael Bennacer è pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan: ecco quando potrebbe essere annunciato il prolungamento

Come Theo Hernandez, anche Ismael Bennacer è considerato uno dei pilastri del Milan che verrà. Il centrocampista algerino, in rossonero dal 2019, ha il contratto in scadenza nel 2023, ma la dirigenza di via Aldo Rossi è già operativa per il rinnovo dell'ex Empoli. A questo proposito, arrivano buone notizie. Era nell'aria già da diversi giorni, ma dopo il terzino francese adesso è il turno del classe 1997. Secondo quanto riferisce Daniele Longo, giornalista di 'calciomercato.com', il rinnovo di Bennacer dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana. Un grande gesto il suo, segno di come chi ha intenzione di restare al Milan lo fa senza dare vita a delle vere e proprie telenovele che, di certo, fanno poco bene all'ambiente rossonero.