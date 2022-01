Calciomercato Milan – Belotti vuole il Diavolo: Toronto è in stand-by

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti si svincolerà a parametro zero dal Torino e vuole raggiungere i rossoneri. Il punto

Daniele Triolo

Andrea Belotti potrebbe essere uno dei primi colpi del calciomercato del Milan per la prossima estate. L'attaccante, classe 1993, ha infatti deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Torino. Pertanto andrà via dal club granata, dove milita dal 2015, a parametro zero.

Di Belotti hanno parlato 'Tuttosport', 'La Stampa' e 'Repubblica' questa mattina in edicola. Per i due quotidiani torinesi, sebbene il suo nome, negli ultimi giorni, sia stato accostato al Toronto FC, compagine della Major League Soccer statunitense che metterà sotto contratto Lorenzo Insigne, Belotti continua a preferire un trasferimento al Milan per la stagione 2022-2023.

In barba ad un contratto pluriennale, si dice, da 10 milioni di euro netti a stagione che la franchigia canadese della MLS sarebbe pronta a mettere sul (ricco) piatto del 'Gallo'. Per il quotidiano generalista, quindi, Milan in pole position per Belotti, 107 gol in 238 partite con i granata finora, per prenderlo a zero.

Diavolo pronto a 'prenotare' Belotti già in questa sessione di calciomercato di gennaio. A meno che il Milan non decida, già in questa finestra di trattative, di anticipare le sue mosse di qualche mese. Portandolo a Milanello, magari, al posto di Pietro Pellegri, che potrebbe fare il percorso inverso e finire sotto la Mole. Milan, ecco la vera alternativa in difesa a Botman e Diallo >>>