Calciomercato Milan – Belotti, il suo futuro è ancora incerto | News

Andrea Belotti e un futuro tutto da decidere. Il campione d'Europa lascerà con ogni certezza il Torino al termine di questa stagione a parametro zero, in quanto il suo contratto scadrà a giugno. Non ha deciso di rinnovare con i granata, club di cui ne porta anche la fascia da capitano al braccio, e ad oggi arieggia l'incertezza sul domani del 'gallo'. Secondo 'Tuttosport', Belotti non ha ancora trovato l'accordo con nessun altro club. Ad ogni modo, l'ex Palermo continua a dichiarare di voler prendere una decisione al termine di questa stagione, ma il suo desiderio è quello di trasferirsi in una squadra che disputi le coppe europee. Il sogno del numero 9 del Torino sarebbe quello di trasferirsi al Milan, club che già in passato ha mostrato un certo interesse per l'attaccante. Oltre a ciò si aggiunge anche che lo stesso Belotti è un tifoso rossonero, anche se ad oggi non risulta che ci sia una trattativa in corso tra le due parti. Milan, le top news di oggi: Origi si avvicina, Ibra titolare a Cagliari.