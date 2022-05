Calciomercato Milan – Anche i rossoneri iscritti nella corsa per Barak

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, anche il Milan sarebbe interessato ad Antonin Barak dell'Hellas Verona

La stagione è appena conclusa e il Milan può ovviamente essere soddisfatto di come sia terminata. Con il 19esimo scudetto appena messo in bacheca, adesso la società rossonera può lavorare con ancora più serenità in vista del mercato estivo. Tanti i nomi che circolano, con il Diavolo che sembrerebbe essere molto vicino a chiudere per Sven Botman e Divock Origi.

Classe 1994, in questa stagione Barak, con la maglia del Verona, è stato autore di 11 gol e 4 assist in campionato. Si tratta sicuramente della sua migliore stagione da quando gioca in Italia e, adesso, può ambire a dire la sua in un grande club quale è il Milan. Milan, le top news di oggi: parla Stefano Pioli, Salvini in esclusiva.