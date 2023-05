Calciomercato Milan – Ballo-Touré in uscita: la richiesta dei rossoneri

L'idea di Ballo-Touré, che ha vinto la Coppa d'Africa con il Senegal a febbraio 2022 , sarebbe quella di lasciare il Milan nel calciomercato estivo per trovare una squadra che possa garantirgli più spazio. In effetti, da quando veste la maglia rossonera, con il ruolo di vice di Theo Hernández , l'ex Lille e Monaco ha giocato davvero poco.

Poche gare in rossonero, per 5 milioni andrà via

Appena 535' in 12 partite tra Serie A (10) e Champions League (2) il primo anno; 642' in 13 partite tra Serie A (9) e Champions League (4) in questa stagione. Al suo attivo, anche un gol, quello realizzato in campionato il 1° ottobre 2022 in occasione di Empoli-Milan 1-3.