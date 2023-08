Calciomercato Milan – Ballo-Touré-Werder? I rossoneri sperano che …

Vero, al suo attivo ha uno Scudetto e un gol decisivo in un match dell'anno passato ad Empoli ma, più in generale, il suo acquisto non ha soddisfatto il Diavolo che, in questa stagione, come vice di Theo Hernández gli ha preferito, oltre al fuori-ruolo Alessandro Florenzi, anche il giovane Davide Bartesaghi.

Può andare in Bundesliga. Ma non con la formula del prestito — Nel corso di questo calciomercato estivo tante squadre hanno chiesto informazioni al Milan per Ballo-Touré. Ha rifiutato il Nizza in Ligue 1 e il Fulham in Premier League, ha nicchiato dinanzi la possibilità di andare al Bologna. Ha aperto, poi, al suo trasferimento in Bundesliga, per indossare la maglia del Werder Brema.

A 'Casa Milan', però, aspettano che il Werder formuli una proposta d'acquisto per Ballo-Touré che preveda un trasferimento a titolo definitivo a cifre consone per il club rossonero (3-4 milioni di euro). Per prendere il terzino, sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2025, serve che gli anseatici accontentino i rossoneri, che non aprono attualmente alla cessione del giocatore in prestito. Milan, oltre Taremi possibile colpo finale >>>