Calciomercato Milan – Ballo-Touré in uscita: il Galatasaray lo corteggia

Il Milan lavora sul fronte calciomercato per le ultime entrati e, magari, anche per qualche uscita: Ballo-Touré piace al Galatasaray. Come noto ormai da diversi giorni, i turchi sono in pressing per il terzino sinistro senegalese. Il Corriere dello Sport rilancia la notizia, sottolineando come Ballo-Touré sia in uscita dal Milan perché Pioli gli preferisce persino Kalulu, Florenzi o Calabria adattati in quel ruolo.