Calciomercato Milan – Trequarti, Kamada certo. Poi obiettivo Baldanzi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nelle scelte di calciomercato del Milan , dopo l'allontanamento di Paolo Maldini e Frederic Massara , ora avrà maggiore voce in capitolo il tecnico rossonero Stefano Pioli .

Calciomercato Milan, trequarti con Kamada e Baldanzi?

Il quale, certamente, chiederà almeno un rinforzo sulla trequarti dopo l'uscita di Brahim Díaz, che farà ritorno al Real Madrid dopo tre anni di prestito in rossonero. Non è detto, infatti, che sia sufficiente il solo Daichi Kamada, già approvato dall'allenatore. Il giapponese arriverà gratis in rossonero non appena gli agenti avranno sciolto dei nodi burocratici.