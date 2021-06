Calciomercato Milan – Bakayoko vuole tornare: la risposta dei rossoneri

Tiémoué Bakayoko vorrebbe tornare al Milan in questo calciomercato. Il centrocampista francese ha avuto contatti con Paolo Maldini

Tiémoué Bakayoko non ha convinto il Napoli . Stagione tutt'altro che entusiasmante quella disputata dal centrocampista francese con i partenopei. Fortemente voluto da Gennaro Gattuso , Bakayoko ha faticato ad inserirsi nella mediana azzurra, faticando non poco. Ecco perché il calciatore di origini ivoriane tornerà al Chelsea , con cui ha un contratto sino al 2022 . Soltanto un rapido passaggio a Londra, perché destinato ad una nuova cessione.

Stando a quanto riferito da 'Radio Rossonera', il Milan ha incontrato Marco Branca, rappresentante dell’agenzia di procuratori First, anche per chiedere informazioni circa la situazione del mediano. Al momento quella del ritorno di Bakayoko in rossonero è soltanto un'idea, visto che il Chelsea chiede un indennizzo di 15-20 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva da Paolo Maldini per un calciatore in scadenza tra un anno. L'agenzia Quan Sports presente a Casa Milan: ecco i nomi che potrebbero interessare al Diavolo.