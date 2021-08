Calciomercato Milan – Bakayoko, si può chiudere entro lunedì | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, entro l'inizio della prossima settimana si può chiudere la pratica Bakayoko: ecco i dettagli

Dopo aver chiuso per Alessandro Florenzi e aver raggiunto un accordo con il Monaco per Pietro Pellegri, il Milan è ad un passo dal chiudere per Tiemoué Bakayoko. Secondo quanto riportano i colleghi di 'calciomercato.com', i rossoneri avrebbero offerto al Chelsea 1.5 milioni di euro per il prestito oneroso con il diritto di riscatto fissato intorno ai 7-8 milioni di euro. Dopo aver rinnovato il contratto fino al 2023, i 'blues' sarebbero disposti a cedere il centrocampista francese a queste condizioni. La sensazione, dunque, è che si possa ufficializzare il ritorno di Bakayoko nel club di via Aldo Rossi entro l'inizio della prossima settimana. Adli, Bakayoko e non solo: ecco le top news di oggi del mercato del Milan.