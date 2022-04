Calciomercato Milan – Bakayoko, probabile il ritorno anticipato al Chelsea

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko non rientra più nei piani di Pioli. Non gioca dallo scorso gennaio

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan che è praticamente sparito dai radar. L'ex Monaco è in prestito biennale dal Chelsea , ma Pioli non lo impiega in pratica da gennaio, cioè dalla famosa partita persa a San Siro contro lo Spezia.

La stagione di Bakayoko è stata negativa e dunque è possibile che il centrocampista torni al Chelsea già la prossima estate. Dopo lo Spezia sono passate dodici partite di campionato in cui Baka non ha disputato neanche un minuto. Due partite sono state saltate per infortuni muscolari, ma le restanti dieci le ha trascorse in panchina. E' evidente come il giocatore non rientri più nei piani del tecnico. A proposito di mercato: occhio all'arrivo di un difensore.