Calciomercato Milan – Baiocchini: “Florenzi spinge per la cessione”

Manuele Baiocchini ha parlato del possibile trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan: il campione d'Europa è in uscita dalla Roma

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato del possibile trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan. Queste le parole del giornalista. "Florenzi è destinato a diventare un nuovo calciatore del Milan. E' in uscita dalla Roma e il terzino spinge per la cessione. Inoltre si giocherebbe le sue carte in una squadra come quella rossonera, magari riuscendo anche a prendere il posto da titolare a Davide Calabria". Milan, si cerca la formula adatta per acquistare Florenzi.