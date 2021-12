Calciomercato Milan – Attila Szalai: i numeri del difensore ungherese

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi su Attila Szalai: ecco i suoi numeri di questa stagione con il Fenerbahçe

Attila Szalai è uno dei nomi accostati al Milan per rinforzare la difesa rossonera. Classe 1998, ungherese di nazionalità, Szalai è un difensore centrale che può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Un profilo in linea con il progetto Elliott, alla ricerca di giovani calciatori, forti e che possono ricoprire più ruoli del campo. Nonostante la giovane età, il calciatore attualmente in forza al Fenerbahçe può vantare una discreta esperienza europea in quanto è cresciuto nelle giovanili del Vasas prima e Rapid Vienna dopo, per poi fare il debutto 'tra i grandi' proprio con gli austriaci. Dunque il suo passaggio al Mezőkövesd-Zsóry, club ungherese, per poi trasferirsi in Grecia all'Apollon Limassol nel 2019.