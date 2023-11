Calciomercato Milan – Attaccante, Šeško è il grande sogno inarrivabile

Uno dei reparti che il Milan sembra costretto a rinforzare nelle prossime sessioni di calciomercato è l'attacco. Le ultime partite hanno reso evidente soprattutto un aspetto: Olivier Giroud in questo momento fa reparto da solo, ma allo stesso tempo non può pensare di giocare tutte le partite di una stagione. Noah Okafor non è e non sarà mai una prima punta, con tutto quello che ne consegue a livello realizzativo. E poi c'è Luka Jović che ogni qual volta è stato chiamato in causa non ha mai risposto presente.