Calciomercato Milan – Asensio non rinnova? Ecco le pretendenti

Il Milan , dopo la sessione di calciomercato invernale immobile, potrebbe cambiare volto durante l'estate. La dirigenza rossonera potrebbe essere alla ricerca dei giusti giocatori da inserire in rosa. Il Milan potrebbe essere molto attento anche al mercato dei paremetri zero. Un nome interessante potrebbe essere quello di Marco Asensio . Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, la lista delle pretendenti per Asensio

Secondo TeamTalk il Real Madrid non avrebbe raggiunto un accordo per rinnovare il contratto di Marco Asensio oltre il 30 giugno e tutto sembrerebbe indicare che lo spagnolo lascerà i blancos per una nuova tappa. L'esterno sarebbe nella lista di tre squadre di Premier League: Arsenal,Chelsea e Manchester City. Tutte con un potere d'acquisto tale da poter soddisfare appieno le richieste del giocatore. Delle pretendenti molto importanti, che potrebbero far alzare le rischieste di Asensio, mettendo in difficoltà il Milan. Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"