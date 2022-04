Calciomercato Milan – Asensio cambia agente: novità in vista? (FOTO)

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marco Asensio, obiettivo dei rossoneri, ha cambiato agente. Ecco il post dello spagnolo

Salvatore Cantone

Novità su Marco Asensio, obiettivo di calciomercato del Milan. . L'ala destra del Real Madrid è in scadenza di contratto nel 2023. Come ha spiegato Carlo Ancelotti, allenatore dei blancos, c'è una trattativa in corso per il rinnovo, ma al momento non è stato trovato un accordo. Asensio sarebbe un giocatore perfetto per alzare il livello sulla trequarti, viste le difficoltà che hanno avuto in stagione Brahim Diaz,Junior Messias e Alexis Saelemaekers.

La novità è che Asensio ha deciso di cambiare l'agente. Lo spagnolo ha chiuso il rapporto con Gaggioli per passare nella scuderia di Jorge Mendes. Come sappiamo, il portoghese è in stretto contatto con il Milan per il rinnovo di Rafael Leao e chissà che nelle prossime settimane non si possa parlare anche di Asensio.

Ecco il post del giocatore scritto su Twitter: "Sei stato una parte fondamentale affinché io abbia potuto realizzare il mio sogno e non dimenticherò mai tutto ciò che hai fatto per me. Apprezzo la tua comprensione e il tuo supporto in questo nuovo passo che ho fatto. Tu fai parte della mia famiglia e quello non cambierà. Grazie mille per esserti unito a me in questo percorso, amico mio”. Stasera c'è Lazio-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.

