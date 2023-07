Calciomercato Milan – Guler sceglie il Real Madrid? Intanto parla Ali Koc

Secondo AS Arda Guler, il giovane talento del Fenerbahce, sembra aver scelto il Real Madrid come prossima meta. Nonostante la forte concorrenza di Milan e Barcellona a sorridere alla fine sono stati i Blancos, dato che potrebbero annunciare già nei prossimi giorni l'acquisto. I blaugrana avevano dato l'impressione di essere i favoriti nella trattativa, ma il centrocampista turco a sorpresa ha deciso di accasarsi ai Galacticos.

Calciomercato Milan: addio Guler

Si aspettava con impazienza e alla fine è arrivata la scelta di Arda Guler, il suo prossimo club sarà il Real Madrid. Vani dunque i molteplici tentativi di Milan e Barcellona per convincere il baby fenomeno a raggiungere un'altra destinazione. Secondo quanto riportato da AS, i Blancos pagheranno più della clausola rescissoria di 17,5 milioni per accaparrarsi il classe 2005. Non è esclusa una permanenza per un altro anno ad Istanbul, inoltre il Fenerbahce ha anche inserito una commissione di vendita del 20%. Ne ha parlato anche il presidente del Fenerbahçe Ali Koc. Ecco le sue parole riportate da Romano su Twitter.