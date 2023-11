Calciomercato Milan – Sfida all’Arsenal per la rivelazione dell’Athletic

Il Milan sarebbe pronto a vivere una sfida con l'Arsenal nelle prossime sessioni di calciomercato per la rivelazione dell'Athletic Bilbao

In questa prima fase della stagione nel campionato spagnolo diversi club hanno sorpreso. Uno di questi è il Girona, primo in classifica davanti a Real Madrid e Barcellona, ma anche l'Athletic Bilbao si sta ben comportando. La squadra basca si trova al quinto posto in graduatoria ed esprime anche un ottimo calcio. Uno dei protagonisti della bella cavalcata è Oihan Sancet.