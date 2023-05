Calciomercato Milan – Addio ad Aouar: accordo con la Roma

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe andare alla ricerca di molti giocatori per rinforzare la proprio rosa. Un nome, che però non farà parte dei rossoneri nel prossimo anno, è quello di Houssem Aouar . Il centrocampista del Lione, infatti, sarebbe vicinissimo alla firma con la Roma . Ecco le ultime.

Milan, accordo Aouar-Roma

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma mette a segno il primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta di Houssem Aouar, centrocampista francese che lascerà il Lione a parametro zero. Il giocatore avrebbe detto sì alla Roma dopo la trattativa delle scorse settimane. Ormai si tratterebbe solo di dettagli: Aouar dovrebbe firmare un contratto che lo legherà ai colori giallorossi fino al prossimo 30 giugno 2028. Un potenziale colpo che sfugge dalla mani del Milan: il francese, infatti, era stato accostato anche ai rossoneri per la prossima sessione di calciomercato. Milan, le ultime sul rinnovo di Leao >>>