Calciomercato Milan – Aouar spegne le voci sul futuro

Il Milan , dopo un calciomercato invernale senza forti investimenti, potrebbe puntare a una sessione estiva più movimentata. Occhio anche alle possibilità dai parametri zero. Una di queste potrebbe provenire dalla Francia, ovvero il centrocampista del Lione , Aouar , più volte accostato ai rossoneri.

Il centrocampista del Lione, Aouar , possibile obiettivo del Milan , ha parlato in prima persona delle voci sul suo futuro. Ecco le sue parole pubblicato sul proprio profilo Twitter.

"Alcune persone quindi sanno prima di me dove giocherò la prossima stagione…è fantastico". Ricordiamo che come riportato da Sport1, l'Eintracht Francoforte sarebbe vicino all'accordo con il centrocampista Aouar. Il giocatore del Lione, che si libererà a zero al termine della stagione, potrebbe firmare un contratto da 3 milioni l'anno e 5 milioni alla firma. Il francese, quindi, smentisce direttamente queste voci di calciomercato, lasciando una porta aperta a un suo futuro al Milan.