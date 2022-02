Calciomercato Milan – Anche il Tottenham su Sven Botman | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, non ci sarebbe solo il Milan su Sven Botman: il difensore piace anche al Tottenham

Terminato il mercato invernale, il Milan pensa già alle prossime operazioni. Tra rinnovi e obiettivi di mercato, i rossoneri sono quasi certi di dover acquistare un difensore centrale, complice il probabile addio di Alessio Romagnoli al termine della stagione. Il candidato numero uno per rinforzare la retroguardia di Stefano Pioli è Sven Botman, calciatore attualmente in forza al Lille. Non sarà facile acquistare l'ex Ajax dal club francese, in quanto chiede una cifra intorno ai 40 milioni di euro per la sua cessione. Secondo il 'The Athletic', non ci sarebbe solo il Diavolo sulle tracce del difensore olandese. Il classe 2000, infatti, piace anche al Tottenham di Antonio Conte. Esclusiva Ravezzani: "Kessié sembra mentalmente già fuori dal Milan".