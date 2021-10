Calciomercato Milan – Alvarez, il Diavolo lo segue con attenzione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara seguono con molta attenzione Julián Álvarez del River Plate

Il Milan è sempre molto attivo sul calciomercato. Non solo rinnovi, ma anche colpi di prospettiva per far crescere la squadra rossonera. A tal proposito Maldini e Massara seguono con molta attenzione Julian Alvarez del River Plate, talento classe 2000. A tal proposito, secondo quanto riportato dal giornalista argentino Sebastián Srur su Twitter, uno scout rossonero ha assistito River Plate-San Lorenzo al Monumental proprio per osservare Alvarez. La curiosità? Il calciatore ha segnato una bellissima tripletta. Vedremo cosa succederà, ma Alvarez sembra essere finito nel mirino del Milan. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un rinnovo a sorpresa