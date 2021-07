Calciomercato Milan – Altri quattro colpi per Pioli prima della fine

Il Milan, in entrata, farà almeno altri quattro acquisti in questo calciomercato estivo. Queste le intenzioni del club rossonero. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan è la squadra che, in questo calciomercato estivo, sta lavorando più di tutte le altre. I dirigenti rossoneri, Ivan Gazidis per la parte amministrativa, Paolo Maldini e Frederic Massara per quella tecnica, sono impegnati a costruire una squadra che possa essere competitiva per la Serie A e per fare bella figura in Champions League.

Ma cosa può aspettarsi il tecnico Stefano Pioli prima della fine di questo calciomercato 2021? Il Milan, in questa sessione, ha già preso Mike Maignan come sostituto di Gianluigi Donnarumma. Quindi ha riscattato Fikayo Tomori, preso a titolo definitivo Sandro Tonali, Olivier Giroud e Fodé Ballo-Touré. Infine, rinnovato il prestito di Brahim Díaz. Stavolta però per due anni.

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola sono ancora quattro gli acquisti che serviranno a questo Milan per affinché la missione della dirigenza. Ovvero creare una rosa più forte e completa dell'annata passata, sia da ritenere completa. Si tratta nella fattispecie di un terzino destro che possa dare il cambio a Davide Calabria e di un centrocampista in grado di giocare in una mediana a due.

Quindi, del trequartista (l'elemento più importante di tutta la campagna acquisti rossonera, visto che ancora non è stato sostituito Hakan Calhanoglu) e un attaccante giovane che possa crescere alle spalle di Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud. Il Milan, che nella composizione del suo organico in questo calciomercato dovrà ricordarsi di tenere conto della lista UEFA, quindi operare anche su calciatori cresciuti nel proprio settore giovanile o in quello di un altro club italiano, continua nella sua missione.

I contatti, i sondaggi, vanno avanti su ogni fronte. Ciò che si è prefissata di fare la società rossonera non è poi così facile da attuare. Ma nemmeno impossibile. Bisognerà finanziare i nuovi innesti con qualche cessione di secondo piano, magari. Fodé Ballo-Touré ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Milan: ecco l'intervista a Milan TV