Calciomercato Milan – Ag. Milik: “Rumors irrispettosi. Futuro? Rinnovo possibile”

CALCIOMERCATO MILAN – L’agente di Arkadiusz Milik si sfoga contro le continue indiscrezioni di calciomercato sul suo assistito. David Przemyslaw Pantak, ai media polacchi, ha parlato delle numerose che ogni giorno, da oltre un mese, vedono l’attaccante polacco del Napoli essere accostato a tanti, troppi club italiani e non.

“Tutto quello che è uscito sui media negli ultimi giorni riguardo ad Arkadiusz Milik sono solo rumors, alcuni anche irrispettosi nei confronti della società del Napoli. Sono in continuo contatto con il ds Giuntoli e la nostra conversazione sul rinnovo continua. Quando questo periodo di difficoltà legato al Coronavirus finirà, ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione. Solo nel caso non si riuscisse a trovare, allora penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società”.

Milik ha un contratto in scadenza nel giugno 2021 con il Napoli, dunque è inevitabile che il suo nome venga accostato a vari club. Su tutti, si è parlato di Milan e Juventus. E a tal proposito, sono emerse novità rilevanti su altre situazioni di calciomercato: i dettagli >>>