Calciomercato Milan – L’agente di Ferguson: “9-10 milioni cifra giusta”

Milan, le parole dell'agente di Lewis Ferguson

“Lewis mi disse 5 anni fa che sapeva che avrebbe giocato nei massimi campionati. La sua autostima è incredibile. Bologna è stata una grande opportunità per lui ed è totalmente convinto del club e della scelta che ha fatto. Sa di essere destinato alla vetta del calcio. Non desidero commentare su quale squadra penso che sarebbe più adatto. Per quanto riguarda il tipo di gioco, è molto adattabile e può giocare in molti moduli. Penso che un prezzo di 9-10 milioni sia una cifra giusta al momento. Lewis ha una profonda convinzione di poter giocare nei migliori campionati d’Europa. Secondo me ha degli affari in sospeso in Italia”. Calciomercato Milan – Affari con il Real: si cerca un’attaccante?