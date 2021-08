Calciomercato Milan – Agente Castillejo: “Nessuna trattativa con il Getafe”

Il futuro di Samu Castillejo potrebbe essere lontano dal Milan, ma il suo agente smentisce le voci relative ad un suo trasferimento al Getafe

Intervenuto ai microfoni di 'serieanews.com', l'agente di Samu Castillejo, Manuel Garcia Quilon, ha parlato del futuro del suo assistito. Il numero 7 del Milan in questi giorni è stato accostato al Getafe. Ecco cosa ha detto il procuratore in merito ad un suo ritorno in Spagna. "Non c'è stata alcuna trattativa né alcun contatto col Getafe in relazione al futuro di Samu Castillejo".