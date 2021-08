Calciomercato Milan – Adli, si tratta: le ultime sul talento francese

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli del Bordeaux piace perché può giocare tanto in mediana quanto sulla trequarti

Il Milan , in questo calciomercato estivo, potrebbe piazzare (un po' a sorpresa) il colpo Yacine Adli dal Bordeaux . Ne he parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il profilo di Yacine Adli (da non confondere con Amine Adli del Tolosa ) piace ai rossoneri poiché rientra nei parametri dettati dal fondo Elliott Management Corporation per il futuro del club rossonero.

Giovane (è un classe 2000 ), dall' ingaggio molto contenuto , Yacine Adli è un calciatore di talento che è abile a giocare sia sulla linea dei centrocampisti sia su quella dei trequartisti . Rappresenta, in pratica, ciò di cui avrebbe bisogno il Diavolo per completare la sua rosa. Ovvero, di un mediano tecnico da aggiungere ad Ismaël Bennacer , Franck Kessié e Sandro Tonali , ma anche di un trequartista che non oscuri il talento di Brahim Díaz . Altro giovane che il Milan vuole valorizzare.

Yacine Adli, cresciuto nel settore giovanile del PSG, con cui esordì in Prima Squadra a 17 anni, è al Bordeaux dal 2019. In due anni di Ligue 1 con i 'Girondins', ha totalizzato 69 presenze e 5 gol. Un rendimento costante, in due stagioni in cui è cresciuto molto, che gli è valso l'interesse, in questo calciomercato, estivo, non soltanto del Milan. Yacine Adli, infatti, piace anche in Premier League al Tottenham ed all'Arsenal ed in patria al Lille.