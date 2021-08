Calciomercato Milan – Adli per il centrocampo. Poi il trequartista

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli del Bordeaux interessa molto per la mediana. Decade l'opzione Tiémoué Bakayoko?

Daniele Triolo

Il Milan ha posizionato il proprio mirino, in questo calciomercato estivo, su un altro giovane francese: Yacine Adli. Ne he parlato anche il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Classe 2000, centrocampista offensivo (un po' mediano, un po' trequartista) di proprietà del Bordeaux, Adli potrebbe rappresentare, per i rossoneri, il perfetto colpo in 'stile Elliott'.

In queste ore, ha sottolineato il quotidiano romano, i magari di 'Casa Milan' sono al lavoro per chiudere la trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Adli al Milan. L'obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di ridurre al massimo i costi dell'operazione, già di per sé contenuti. La richiesta del Bordeaux per il suo gioiello è di 10 milioni di euro; il Milan vorrebbe puntare ad ottenerlo a cifre più basse. Magari anche in prestito con diritto di riscatto.

Le due società ne stanno discutendo da qualche giorno. Il Bordeaux, ha evidenziato il 'CorSport', dovrebbe inoltre destinare il 40% della rivendita del cartellino di Adli al PSG, club in cui è cresciuto. Per questo i 'Girondins' cercano di massimizzare dalla partenza del giocatore verso Milano. Abile a giocare in tutti i ruoli del centrocampo, Adli, nella passata stagione, ha giocato 36 partite segnando 2 gol e fornendo 5 assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia.

Il fatto che il Bordeaux abbia già preso il suo sostituto, il brasiliano Fransérgio dallo Sporting Braga, è segno di come, effettivamente, la trattativa stia andando avanti. Confermata anche da Gerard Lopez, nuovo Presidente del club transalpino, secondo cui i negoziati con il Milan procedono. "Vedremo se il trasferimento avverrà nei prossimi giorni", la sua dichiarazione più importante.

Per lo staff tecnico del Milan, Adli, probabile nuovo colpo del calciomercato estivo 2021, è il vice di Ismaël Bennacer a centrocampo, più che il sostituto di Hakan Calhanoglu sulla trequarti. Con Sandro Tonali, di fatto, eletto a ruolo di vice di Franck Kessié, per caratteristiche tecniche. Qualora, dunque, arrivasse il talento francese (che a Milanello non avrebbe davvero problemi di ambientamento o linguistici) decadrebbe l'ipotesi di un ritorno di Tiémoué Bakayoko.