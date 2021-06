Calciomercato Milan – Addio Lokonga: il belga ad un passo dall’Arsenal

Il Milan vede sfumare un possibile colpo di calciomercato. L'Arsenal è ad un passo da Lokonga dell'Anderlecht, seguito anche dai rossoneri

Il Milan vede sfumare un possibile obiettivo di calciomercato : Albert Sambi Lokonga è ad un passo dall' Arsenal . Il calciatore dell' Anderlecht era stato accostato ai rossoneri in un recente passato. Alexis Saelemaekers "consigliò" all'ex compagno belga i rossoneri. Dopo qualche timido approccio, però, non se ne fece niente.

Ora, come riferisce l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Lokonga sta per firmare con l'Arsenal. L'offerta dei Gunners è di 17,5 milioni di euro, più 4 di bonus. Da raggiungere, invece, l'accordo sulla percentuale di futura rivendita: l'Anderlecht chiede il 15%. E il Milan virerà su altri obiettivi per quanto riguarda il centrocampista. Leggi la nostra intervista esclusiva di oggi >>>