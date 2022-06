Calciomercato Milan – Alternative a Botman: si va da Acerbi a Thiaw

Francesco Acerbi è tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per la difesa qualora dovesse saltare la trattativa per Sven Botman

Francesco Acerbi, classe 1988, difensore della Lazio, può diventare un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo qualora dovesse saltare la trattativa con il Lille per Sven Botman. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. Acerbi, per esperienza internazionale, fondamentale per una squadra che dovrà disputare la Champions League, potrebbe arrivare a condizioni economiche di favore.