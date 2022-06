Calciomercato Milan – Accordo con Sanches: le tempistiche dell’arrivo

Sarà Renato Sanches il sostituto di Franck Kessié al Milan in questo calciomercato estivo. Intesa con il giocatore, ecco quanto andrà al Lille

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Renato Sanches. È tutto pronto, infatti, per lo sbarco del centrocampista portoghese a Milano. Il classe 1997, di proprietà del Lille, ha infatti raggiunto un accordo con il Milan per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Presto vestirà la maglia rossonera.

Secondo alcune ricostruzioni di calciomercato delle ultime ore, Sanches avrebbe già avuto un contatto con il 'mondo Milan'. A metà maggio, infatti, l'ex Benfica e Bayern Monaco sarebbe già stato a Milano per visitare la città e prendere i primi contatti con le strutture rossonere.

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti milanisti, hanno sistemato la questione Sanches lavorando ai fianchi di Jorge Mendes, il suo procuratore, in questi mesi. Riuscendo anche ad abbassare le pretese economiche del calciatore lusitano. Questo era il motivo per cui, nello scorso mese di gennaio, la trattativa tra le parti non era andata a buon fine.

Sanches, il cui contratto con il Lille scadrebbe tra meno di un anno, il 30 giugno 2023, ha scelto la Serie A italiana e il Milan per una nuova esperienza. Ha già provato la Primeira Liga con il Benfica. Quindi, la Bundesliga con il Bayern Monaco e la Premier League con lo Swansea. Ciò prima di arrivare in Ligue 1 e vestire la maglia del Lille.

La conclusione dell'operazione di calciomercato per il trasferimento di Sanches dal Lille al Milan è vicina: i francesi riceveranno una cifra compresa tra i 18 ed i 20 milioni di euro. Ma quando potrà arrivare il centrocampista in rossonero? Il 'Corriere dello Sport' fa chiarezza anche sulle tempistiche dell'affare.

Il Lille è in difficoltà, ha dissidi interni ai vertici. C'è la corrente di pensiero di Olivier Létang, amministratore delegato dei 'Dogues' e quella di Merlyn Advisors, il fondo che controlla la società. Due giorni fa c'è stato un importante Consiglio d'Amministrazione del club dal quale è scaturita la volontà per tenere una linea comune sui giocatori in partenza.

Oltre Sanches, anche Sven Botman, Zelik Çelik ed altri. La DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), che controlla annualmente le situazioni finanziarie delle squadre francesi, stabilirà se il Lille avrà bisogno di cedere giocatori entro il 30 giugno, di modo da contabilizzarne gli introiti in questi bilancio, o dopo il 1° luglio, per ravvivare il successivo esercizio.

Così fosse, poco cambierebbe, comunque, per il Milan. Il club rossonero, infatti, potrebbe far effettuare le visite mediche a Sanches comunque nei prossimi giorni, depositandone, però, il contratto soltanto a partire dal 1° luglio. Tra qualche giorno, forse tra qualche ora, si capirà qualcosa in più sulle tempistiche totali dell'operazione.

Sanches è un centrocampista 'box-to-box'. Perfetto come mezzala ma adattabile in più ruoli. Mister Stefano Pioli lo apprezza tantissimo. Lo ha seguito sin dalla partita Milan-Lille 0-3 dell'Europa League stagione 2020-2021 e non vede l'ora di allenarlo a Milanello. Nel 4-2-3-1 potrebbe giocare mediano o trequartista. Nuovo centravanti Milan, una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>