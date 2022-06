Calciomercato Milan – Un’estate da 100 milioni: tutti gli obiettivi

Il Milan spenderà almeno 100 milioni di euro in questo calciomercato estivo. È la previsione de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco chi comprerà

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto le previsioni sulla sessione estiva di calciomercato del Milan. Sottolineando come se nell'ultima stagione il club rossonero ha investito 75 milioni di euro per vincere lo Scudetto, non si può ipotizzare un'estate al di sotto dei 100 milioni di euro di spesa per poter migliorare anche in Champions League.

Il budget di calciomercato per il Milan di RedBird non è stato ancora quantificato. È probabile che i numeri prendano realisticamente forma una volta che Gerry Cardinale sarà tornato in Italia e che i contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara saranno rinnovati. A quel punto, si chiariranno meglio i 'margini di manovra' del Diavolo sul mercato.

È vero, però, che Maldini e Massara si stanno muovendo, orientativamente, per spendere circa 100 milioni di euro. Questo al fine di rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli per la stagione 2022-2023. Anche perché, ha evidenziato ancora la 'rosea', una cosa è certa.

Tra incasso derivante dalla qualificazione in Champions, quello della vittoria dello Scudetto e il budget non speso durante lo scorso mese di gennaio, il Milan, per questo calciomercato estivo, denaro da spendere ne ha. Ma come verrà utilizzato? Gli obiettivi, più o meno, sono tutti già individuati.

45 milioni di euro finiranno a Lille, per la coppia composta da Sven Botman (30) e Renato Sanches (15). Sono gli eredi designati di Alessio Romagnoli e Franck Kessié, che lasceranno il Milan a parametro zero. Poi altri 55 milioni di euro saranno destinati per l'attaccante esterno. O la coppia Charles De Ketelaere (35) - Noa Lang (20) del Bruges, o Nicolò Zaniolo dalla Roma. Nuovo centravanti Milan, una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>