Calciomercato – Luis Alberto, il Milan c’è: Lotito chiede 40 milioni

Luis Alberto potrebbe essere un nome buono per il calciomercato del Milan. Lo spagnolo gioca poco alla Lazio e può partire in estate

L'arrivo di Maurizio Sarri ha inevitabilmente modificato il modo di giocare della Lazio rispetto a quella di Simone Inzaghi. Dal 3-5-2 al classico 4-3-3 dell'allenatore ex Chelsea, che ha cambiato sia i principi di gioco che gli interpreti. Alla vigilia era difficile pronosticare un declassamento di Luis Alberto , da anni uno dei grandi leader tecnici della squadra. Insieme a Cataldi e Milinkovic-Savic, infatti, spesso è Basic ad essere preferito al numero 10 biancoceleste. Una situazione che non può far felice un giocatore dall'indiscusso talento.

Per questo motivo, secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera', Luis Alberto potrebbe partire in estate. In prima linea ci sarebbero Milan e Siviglia, ma non sarà facile trattare con Claudio Lotito, che chiede almeno 40 milioni di euro per liberarlo. Le Top News di oggi sul Milan: parla Kalulu, Giacinti saluta, il punto sulla difesa