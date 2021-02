Calciomercato Lazio – Un talento bloccato per l’estate

La Lazio ha bloccato Kamenovic, piccola stella serba

Un mercato low cost e proiettato al futuro, è quello che spesso fa la Lazio. Anche nelle ultime sessioni, la società capitolina non si è smentita. In vista della prossima estate, infatti, il club di Claudio Lotito ha deciso di bloccare Dimitrije Kamenovic, giovanissimo serbo classe 2000 di proprietà del Cukaricki, club in cui sta continuando a giocare molto bene, facendo la differenza. Ieri è andato in gol, il primo in campionato, in cui ha collezionato anche due assist, ma un gol decisivo per la vittoria. La Lazio lo pagherà circa 500 mila euro. Sarà lui il prossimo acquisto a sorpresa dei biancocelesti.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>