Calciomercato Lazio – Sarri è sempre più vicino: le ultime

Potrebbe essere oggi il giorno giusto per il primo annuncio di calciomercato della Lazio: quello sull'allenatore, che sarà Sarri.

Potrebbe essere arrivata la prima svolta del calciomercato della Lazio , quella che riguarda la panchina. Oggi, infatti, potrebbe essere il giorno giusto per l'accordo definitivo tra Maurizio Sarri e la squadra biancoceleste. Qualora dovesse arrivare il sì tanto atteso, poi ci sarebbe subito la firma e l'annuncio. Per l'allenatore toscano accordo biennale con opzione per il terzo anno. L'ingaggio sarà da 3 milioni più uno di bonus.

Ne ha parlato anche il presidente Claudio Lotito poco fa, all'uscita della Lega Serie A. Ecco le sue parole: "Non lo so se è il giorno giusto per Sarri quello di oggi. Chiedete a Simone Inzaghi se ci sono rimasto male per il suo addio, non a me". Intanto ecco che impatto avrebbero a bilancio alcune cessioni del Milan >>>