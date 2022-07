Mercato Lazio – Il Messaggero: “Acerbi non vuole presentarsi in ritiro”

Francesco Acerbi scalpita per lasciare la Lazio. La rottura con la tifoseria pare insanabile: il centrale potrebbe non presentarsi in ritiro

Francesco Acerbi scalpita per lasciare la Lazio in questa sessione estiva di calciomercato. La rottura con la tifoseria pare insanabile: il centrale potrebbe addirittura non presentarsi in ritiro. A scriverlo è Il Messaggero. Milan, Inter, Juventus e Fiorentina hanno mostrato soltanto dei timidi interessi, ma la volontà di Acerbi potrebbe rivelarsi decisiva per cambiare aria. Per liberarlo, i biancocelesti chiedono 4-5 milioni di euro, cifre ritenute troppo esose dalle società che hanno fatto dei sondaggi. Il 9 luglio, ad Auronzo di Cadore, ci sarà il raduno della Lazio. Vedremo se Acerbi si presenterà o se la rottura sarà davvero definitiva ed irreparabile.