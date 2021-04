Calciomercato Lazio – Dal Brasile: Juventus su Kaio Jorge, lui non convinto

Milan e Lazio stavano seguendo Kaio Jorge, su cui è piombata la Juventus per il prossimo calciomercato. Lui però non è convinto. Le ultime.

Le ultime notizie di calciomercato in casa Lazio davano la squadra biancoceleste molto interessata a Kaio Jorge, brasiliano classe 2002 del Santos, con il contratto in scadenza a dicembre. Anche il Milan lo ha a lungo seguito, ma finora il Santos non ha fatto sconti sulla clausola da 77 milioni. Sconti che non saranno ancora fatti, a costo di perderlo a zero. Dalla prossima estate potrà accordarsi con chi vuole a zero per gennaio. Secondo UOL Sport, su di lui sarebbe piombata la Juventus. I bianconeri vogliono aggiudicarsi l'attaccante a costo zero.