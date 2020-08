Calciomercato – La rivelazione di Thiago Silva sull’esperienza al PSG

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Thiago Silva ha quasi concluso la sua avventura al PSG. Non rinnoverà il contratto per le prossime stagioni. E oggi il difensore brasiliano, intervistato dai colleghi di AFP, ha parlato del suo futuro.

“Il mio futuro? Non dipenderà da me, dipenderà dalla società. La verità è che non volevo andarmene, ma la decisione è stata già presa“.

Thiago Silva giocherà ancora con il PSG per la Champions League, un’esperienza che potrebbe durare da una a tre partite totali: “Cerco di pensare alle cose che devo fare e agli obiettivi della squadra”.

